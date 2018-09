Die Kunst der Putzfassade

Putz ist ein «bescheidener» und daher häufig unterschätzter Baustoff. Verschiedene Regionen und Epochen haben zahlreiche Putztechniken hervorgebracht. Der ganztägige Workshop von Saint-Gobain Weber und db deutsche bauzeitung will Lust auf die Vielfalt des Materials wecken. Zunächst wird das ästhetische Potenzial von Putz in einer zeitgemässen Architektur ausgelotet; im Praxisteil legen die Teilnehmenden selbst Hand an und erproben verschiedene Putztechniken.

Infos und Anmeldung: www.db-bauzeitung.de/kategorie/aktuell/db-veranstaltungen/

Die Plätze sind limitiert.