Die Farbe Lila

Ein Bad in der Farbe einer Frühstückstasse? Der Unternehmer Roland Knecht hat gemeinsam mit Quendoz Glas sein Traumbad realisiert. Inspiriert vom Kaffee am Morgen entstand so ein Designbad mit viel natürlichem Licht, Liebe zum Detail und einem Hauch von Lila. Doch wo fängt man an? Mit unzähligen Glasmustern und einer punktgenauen Präsentation der Ausstattungsideen anhand von Zeichnungen und Computer-Aided-Design.

Nach der finalen Abstimmung mit dem Auftraggeber nimmt die Vorstellung allmählich Gestalt an: Glasverkleidungen für Wände und Böden werden hergestellt und eingebaut. Gläserne Raumtrenner, Duschtrennwände und eine automatische Schiebetür vollenden das Baddesign im Farbton NCS S 4040–R60B.

Quendoz Glas AG | 8952 Schlieren | https://quendoz-glas.ch | zum Firmenprofil

