Die fantastischen … Abkürzungen!

Kolumne

TBA, TAZ, BLS, SBB, EKW, RBS, BVB, TKG, UVEK, AWEL, TUZ, GEVI, BAV, ERZ, BD, KI, Astra – Planer, Bauherren, Unternehmer u. a. ­aufgepasst: Wer dazu gehören will, muss die Begriffe draufhaben.

PS, PFS, PSS, GPKO, KOSI, BHUS, DP, AP, EK, AGr, öBL, UBB, OBL, GV – informieren, diskutieren, entscheiden und auf die PGV warten.

UNF, UEF, TSTE, PUN, EABA, CST, HPL, GBT, LBT, ARZW, FZRS, ÜRO, NT, VoMa, ANU, SOMA, ÜMA, TBM – Strassen, Brücken, Tunnel: instand setzen, neu bauen oder dem Objekt vertrauen?

VMS, UPS, VOLS, WTA, BSA, LSA, NST, MSÜ, MÜLS, RBBS, StFV – ­lenken, steuern, sichern und damit auf KAPO und ED verzichten.

Abkürzungen sind in der Projekt­arbeit an der Tagesordnung, um effizienter und schneller – quasi asap – zu kommunizieren. Nur, gilt das immer?

Die grössten Abenteuer beginnen zwar mit den Worten: «Ich kenn da eine Abkürzung.» Aber nur zu leicht kann diese zum Umweg werden.

Ab und an eine Abk. auszuschreiben oder auszusprechen erleichtert ­Berufsanfängern, Branchenfremden oder neuen Kollegen die Arbeit und den Einstieg ins Projekt. Das schont Herz und Nerven, und der AED kann bleiben, wo er ist.

MfG, dd/TEC21.

