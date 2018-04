Die Debatte um das Papierwerd-Areal in Zürich

Die die Ortsgruppe Zürich des BSA hat in einem offenen Brief an den Zürcher Stadtrat gefordert, den Erhalt des Globus-Provisoriums in geeigneter Form in Betracht zu ziehen. Die Monatsveranstaltung soll unter Teilnahme einer breiten Öffentlichkeit stattfinden. Der BSA Zürich möchte das Verständnis des zentralen Orts in Zürich vertiefen und die Debatte um die zukünftigen Potenziale fortsetzen. Unterschiedliche Positionen sollen zu Wort kommen und ihre Argumente gegenübergestellt werden. Als Referenten werden sprechen: Architekt Urs Primas, Architektursoziologe Christian Schmid, Architekturhistorikerin Dorothee Huber sowie Architekturtheoretiker André Bideau und Daniel Bosshard, Präsident BSA Zürich.