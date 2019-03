DFAB House: Experiment Wohnen

Das DFAB House auf dem NEST-Gebäude von Empa und Eawag in Dübendorf ist die Konkretisierung digitaler Entwicklungen im Planungs- und Bauprozess. Am 27. Februar wurde es offiziell eröffnet.

Die Zukunft des Bauens ist in ständigem Wandel begriffen. Immer wieder werden die Grenzen des Möglichen ausgelotet und verändert. So auch beim DFAB House, das am 27. Februar 2019 auf dem NEST-Gebäude von Empa und Eawag in Dübendorf offiziell eröffnet wurde. Es ist das «weltweit erste bewohnte ‹Haus›, das nicht nur digital geplant, sondern – mit Robotern und 3-D-Druckern – auch weitgehend digital gebaut wurde», erklärt Prof. Dr. Gian-Luca Bona, Direktor der Empa, die als Auftraggeber hinter dem Projekt steht. Und tatsächlich werden Privatpersonen in das DFAB House einziehen und Wohnerfahrungen in der digital gebauten Zukunft sammeln.