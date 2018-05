Zum zehnten Mal wird der Mai in Graz zum Designmonat. Ein dichtes Programm mit 109 Programmpunkten versetzt Designinteressierte in Hochstimmung. Design – u. a. aus China, den Niederlanden und Ka­nada – findet man ebenso wie das ­Format «Design in the City», bei dem sich Shops mit eigenen Designbeiträgen einbringen.