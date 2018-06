Design mit Glanz und Licht

Die neueste Innensprechstelle im Koch-Sortiment besticht durch ihr Design in hochglänzendem Weiss. Grosszügige Tastenflächen und Symbole stehen für intuitive Bedienung, dreifarbige LED zei­gen die Ruf-, Sprech- und Türfunktionen an. Durch die hinterleuch­tete ­Schallaustrittsfuge hallt der Ton in bester Qualität. Diese Innen­sprechstellen sind mit oder ohne Videobild (3.5-Zoll-/9-cm-Display) erhältlich.

