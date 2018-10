Der Jahresbericht 2017 zeigt: Dank Mehrinvestitionen durch Das Gebäudeprogramm (2010–2017) verbraucht der Schweizer Gebäudepark heute pro Jahr 1.9 Mrd. kWh weniger Energie und emittiert 0.5 Mio. t weniger CO 2 als zuvor. Wie in den Vorjahren flossen auch 2017 am meisten Fördergelder in Wärmedämmungs- und Haustechnikprojekte. Im Berichtsjahr wurden total 174 Mio. Fr. ausbezahlt. Mit den im Jahr 2017 geförderten Massnahmen können über deren Lebensdauer 5.8 Mrd. kWh und 1.4 Mio. t CO 2 eingespart werden.

