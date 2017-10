In der Ausstellung sind in ausserordentlichem Rahmen herausragende Modelle von Studierenden der Bachelor-Studiengänge Architektur und Innenarchitektur und des Master-Studiengangs Architektur zu sehen. Die Arbeiten zeigen, wie vielfältig heute das Modell in der Entwicklung von Projekten eingesetzt werden kann.



Vernissage am 17. November 2017 um 17 Uhr, Begrüssung und Einführung ab 19 Uhr.

Weitere Infos: 17. November bis 17. Dezember 2017Vernissage am 17. November 2017 um 17 Uhr, Begrüssung und Einführung ab 19 Uhr.Weitere Infos: www.hslu.ch/de-ch/technik-architektur