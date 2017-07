Croma 280 Brausen von Hansgrohe

Präzise Formen und klare Linien unterstreichen die Hochwertigkeit der Hansgrohe Croma 280 Kopfbrausen. Das Design stammt aus der Feder der Designpartner Phoenix Design. Die Strahlscheibe mit 280 Millimetern Durchmesser besteht aus Metall, ist langlebig, robust und für Reinigungszwecke abnehmbar. Dank mit Luft angereicherter Wassertropfen spritzt der füllige Brausestrahl weniger als herkömmliche Strahlen und legt sich wie ein Mantel um die Haut. Die Kopfbrausen gibt es wahlweise mit einem Deckenanschluss oder einem Brausearm für die Wandmontage. Ebenso stehen Modelle mit der Wasser sparenden Hansgrohe EcoSmart-Technologie zur Wahl. Diese verbrauchen mit rund neun Litern pro Minute nur die Hälfte gegenüber den Modellen ohne EcoSmart.

Die Hansgrohe Croma Select 280 Showerpipe liefert mit Kopfbrause, Handbrause, Brausestange, Thermostat und Brauseschlauch ein Rundum-Paket. Die Kopfbrause lässt sich am Brausearm in die gewünschte Position schwenken. Ein Vorteil bei der Montage in kleinen Duschbereichen: Falls die Showerpipe nur in der Nähe einer Ecke installiert werden kann, lässt sich die Kopfbrause zentral positionieren, um so mehr Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Eine flexible Ergänzung zum Duschvergnügen aus der grossflächigen, einstrahligen Kopfbrause liefert die dreistrahlige Hansgrohe Croma Select S Multi Handbrause. Dabei lassen sich die Strahlarten ganz einfach per Knopfdruck wechseln. Für die individuell angenehme Wunschtemperatur und Schutz vor zu heissem Wasser sorgt der integrierte hansgrohe Ecostat Comfort Thermostat. Daneben gibt es die Hansgrohe Croma Select 280 Showerpipe auch als Modell mit Einhebelmischer, für die Badewanne und als Renovationsmodell zum Anschliessen an eine bestehende Armatur.

