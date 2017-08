Création Baumann: textile Lösungen für Ernst & Young

Für die Neugestaltung des Headquarters von Ernst & Young in Bern haben die beauftragten Innenarchitekten von «Das Konzept» aus Thun ein Grossraumbüro mit einer wohnlichen Atmosphäre geschaffen. Dabei wurde viel Wert auf die Akustik in den Räumen gelegt. In den einzelnen Abteilungen des Open Office stehen offene und geschlossene Arbeitsplätze als modulare Bausteine zur Verfügung. Für die optimale Akustik und den individuellen Sichtschutz sorgen textile Lösungen des Akustikspezialisten Création Baumann. In den offen gestalteten Arbeitsplätzen des Grossraumbüros wird als Raumteiler sowie zum Sichtschutz mit zwei schallabsorbierenden ­Vorhangstoffen gearbeitet, die an einer eigens dafür kons­truierten Doppelschiene befestigt sind und sich ­manuell verschieben lassen.

So ­haben die Mitarbeiter die Wahl ­zwischen dem transparenten Stoff «Alphacoustic», dessen subtile Rippen­struktur unter anderem für den sehr guten Schallabsorptions-Alpha-Wert 0.60 verantwortlich ist, und dem blickdichten «Tony», der über einen besonders hohen Schallabsorptions-Alpha-Wert von 0.85 verfügt. Das Langenthaler Familien­unternehmen Création Baumann steht seit über 130 Jahren für innovative und hochwertige textile Lösungen und bietet mit rund 90 Textilien in über 2000 Farbstellungen weltweit die grösste Auswahl an schallabsorbierenden Dekorations- und Möbelstoffen an.

