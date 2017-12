CRB-Standards erleichtern die Zusammenarbeit

Die Standards von CRB erleichtern die Zusammenarbeit der an einem Bauprojekt Beteiligten und bilden die Basis für den Datenaustausch. Warum sie gerade auch für die Digitalisierung von grosser Bedeutung sind, erfahren die Messebesucher an verschiedenen von CRB organisierten Veranstaltungen. Wer sich mit Experten und Berufskollegen austauschen will oder aktuelle Informationen zu den CRB-Standards sucht, ist in der Lounge F25 in Halle 1.0 am richtigen Ort.

Swissbau 2018

