CRB – NPK-Vernehmlassung

Anwender wissen am besten, wie Arbeitsmittel aussehen müssen, damit sie ein effizientes und zielgerichtetes Arbeiten optimal unterstützen. Dank Rückmeldungen und Verbesserungsvorschlägen aus der Praxis kann CRB die einzelnen Kapitel des Normpositionenkatalogs überprüfen und anpassen, bevor sie definitiv auf den Markt kommen. Beteiligen auch Sie sich an den öffentlichen Vernehmlassungen und ge­stalten Sie so die für Ihre Arbeit wichtigen NPK-Kapitel mit! Im Mai und Juni 2018 wird für das Kapitel «NPK 663 Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.» eine Vernehmlassung durchgeführt.

Anmeldeformular auf crb.ch, Rubrik: News/Vernehmlassungen/NPK

Weitere Informationen: CRB, Vanessa Vigini, Tel. +41 44 456 45 72, vv@crb.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.