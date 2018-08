CRB: Fit für BIM

Für Planer, Unternehmer und Betreiber, die BIM verstehen und in ihrer Praxis auch einsetzen wollen, bietet CRB in Zusammenarbeit mit pom+ im Oktober eine neue Weiterbildung an. Die vier Module vermitteln umfassendes, immer auf die Praxis ausgerichtetes Wissen: Grundlagen, Prozesse, Projektmanagement sowie Daten im Lebenszyklus bilden die Schwerpunkte. Als Highlight ermöglicht der «BIM-Guide» eine strukturierte Analyse des eigenen Umfelds. Im darauf aufbauenden individuellen Coaching werden gemeinsam sinnvolle Massnahmen erarbeitet. Die Module können einzeln besucht werden.

Mehr Infos hier: www.crb.ch