Baukostenplan BKP revidiert

Nach der Revision erfüllt die Norm SN 506 500 Baukostenplan BKP wieder die aktuellen Anforderungen zur ausführungsorientierten Kostenerfassung von Hochbauprojekten. Neben Anpassungen der Bezeichnungen wurden Neuerungen in den Bereichen Gebäudeautomation und Brandschutz aufgenommen. Jede Sprachversion – Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch – steht neu in einer eigenen Publikation bereit. Um den Einsatz in der Praxis zu erleichtern, wurden die Erläuterungen zu den einzelnen Begriffen in die Norm integriert. Zusätzlich ist ein viersprachiges Glossar der BKP-Begriffe enthalten.

CRB | 8036 Zürich | www.crb.ch