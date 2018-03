Die Ausstellung ist eine Hommage an die Architektur und das Denken radikaler Bewegungen in Europa, die zwischen den 1950er und 1970er Jahren eine Vielzahl experimenteller Ausdrucksformen hervorgebracht haben.



«Cloud ’68 – Paper Voice» umfasst zwei Sammlungen aus dieser Zeit, die unterschiedliche Lesarten radikaler Architektur eröffnen. Eine Auswahl an 173 grafischen Arbeiten – Lithografien, Zeichnungen, Radierungen und Ephemera – aus der Privatsammlung des chilenischen Architekten Smiljan Radić zeigt den Bedeutungshorizont der verschiedenen architektonischen Ansätze jener Jahre auf: Werke von Constant Nieuwenhuys, Guy Debord, Asger Jorn, Haus-Rucker-Co, Archigram, Utopie, Superstudio und anderen treffen in 33 Paneelen aufeinander, die an Aby Warburgs «Mnemosyne-Atlas» erinnern. Der zweite Teil der Ausstellung besteht aus 13 Videoaufzeichnungen und Transkriptionen von Interviews, die der Kritiker und Kurator Hans Ulrich Obrist mit den Protagonisten dieser Bewegungen geführt hat.



Datum: 14. März bis 18. Mai 2018

Ort: ETH Zürich, Departement Architektur, gta Ausstellungen, HIL C 75, Zürich

Weitere Infos: http://www.ausstellungen.gta.arch.ethz.ch : 14. März bis 18. Mai 2018: ETH Zürich, Departement Architektur, gta Ausstellungen, HIL C 75, Zürich