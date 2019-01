Cineworx: «Architektur der Unendlichkeit»

Gewisse Räume besitzen eine Aura, die sich kaum in Worte fassen lässt. In seinem Film «Architektur der Unendlichkeit» geht Christoph Schaub diesem Gefühl von Transzendenz nach und erforscht die emotionale Wirkung von Räumen durch Begegnungen mit den ­Architektur- und Kunstschaffenden Peter Zumthor, ­Cristina Iglesias, Jojo Mayer, Alvaro Siza Vieira, Peter Märkli und James Turrell. Nach «Bird’s Nest – Herzog & de Meuron in China» und «Die Reisen des Santiago Calatrava» beweist der Schweizer Regisseur erneut sein Können. Kinostart in der Deutschschweiz: 31. Januar, in der französischen Schweiz am 19. April 2019. •

Weitere Infos: www.architekturderunendlichkeit.ch/, www.cineworx.ch