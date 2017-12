Duschfläche «Cayonoplan» von Kaldewei

«Cayonoplan» ist die Antwort von Kaldewei für kostenbewusste Bauherrschaften und Modernisierer. Die emaillierte Duschfläche lässt sich einfach und schnell installieren, wenn nötig auch aufgesetzt auf den gefliesten Boden. Mit 19 verschiedenen Abmessungen überzeugt Cayonoplan durch eine grosse Massvielfalt. Cayonoplan ist in sämtlichen Mattfarben der «Coordinated Colours Collection» erhältlich. Optional lässt sie sich ausserdem mit der rutschhemmenden Oberflächenvergütung «Kaldewei Secure Plus» veredeln. Cayonoplan und weitere Neuheiten finden Sie am Kaldewei­Stand an der Swissbau.

Kaldewei | | www.kaldewei.ch | Swissbau 2018: Halle 2.2 | Stand A14

