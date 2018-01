CAS Digitale Vernetzung im Holzbau an der BFH-AHB

Der digitale Wandel im Bauwesen ist Tatsache, BIM wird sich durchsetzen. Die Weiterbildung «Digitale Vernetzung im Holzbau» an der Berner Fachhochschule – AHB versetzt die Absolventen in die Lage, Planungs- und Produktionsprozesse nach BIM und Industrie 4.0 zu verstehen und zu führen. Qualität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Holzbauunternehmen werden mit konsequenter digitaler Vernetzung aller Prozesse gesteigert. Das CAS richtet sich an Kaderleute aus Architektur, Holzbau, Ingenieur­wesen, Projektmanagement und Produktionsleitung.

Berner Fachhochschule.Architektur, Holz und Bau | 2504 Biel | ahb.bfh.ch/casdigitalevernetzung

Swissbau 2018: Halle 1.0, Stand F18 und Halle 1.1, Stand L69

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.