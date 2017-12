CAS Bauherrenkompetenz an der HSLU

Vom 11. Januar bis 29. Juni 2018 findet an der Hochschule Luzern das dritte «CAS Bauherrenkompetenz» der Konferenz der Schweizer KantonsbaumeisterInnen (KB’CH) statt; es richtet sich sowohl an neue als auch an langjährige Mitarbeitende öffentlicher Hochbau- und Im­mo­bi­lien­fachstellen. Kantonsbaumeister und weitere oberste Kader vermitteln an je zwei Tagen alle zwei Wochen praxisorientiert und fundiert die nötigen Kompetenzen für Strategische Planung, Beschaffungs- und Wettbewerbswesen, Planung und Realisierung, Immobilienmanagement und Facility-Management.

www.hslu.ch/c101