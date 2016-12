An der Hochschule Luzern (HSLU) findet zum zweiten Mal das CAS Bauherrenkompetenz der Konferenz der Schweizer Kantonsbaumeister/innen (KB’CH) statt. Es richtet sich an Mitarbeitende öffentlicher Hochbau- und Immobilienfachstellen. Fachleute vermitteln an je 2 Tagen alle 2 Wochen praxisorientiert und fundiert die nötigen Kompetenzen für strategische Planung, Beschaffungs- und Wettbewerbswesen, Planung und Realisierung, Immobilienmanagement und Facility-Management. Der Fokus liegt auf die integrale Betrachtung des Immobilien-Lebenszyklus sowie die politischen und fachlichen Anforderungen öffentlicher Immobilien-Eigentümer und Bauherren.

Weitere Infos: www.hslu.ch