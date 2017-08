Carsten Klever neuer Geschäftsleiter bei nora flooring systems Schweiz

Der 48-jährige Klever verfügt über umfassende Vertriebs- und Marketingerfahrung und ist seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der nora systems GmbH in Weinheim tätig, zuletzt europaweit als Manager Market Segments Industry & Healthcare.

«Wir konnten mit Carsten Klever einen sehr erfahrenen Mitarbeiter für die Geschäftsleitung von der nora flooring systems AG Schweiz gewinnen, der die Branche und den Markt sehr gut kennt», kommentiert Walter Weihrauch, Leiter Vertrieb Europa bei nora systems GmbH, die neue Besetzung der Position.

«Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem sehr erfahrenen Schweizer Team die Stellung von nora flooring systems als Spezialist für Boden-Systemlösungen insbesondere in unseren Fokusmarktsegmenten Gesundheitswesen, Bildungswesen und Industrie in der Schweiz weiter auszubauen und die Marke nora bei Architekten, Bauherren und Nutzern noch besser zu etablieren», so Carsten Klever. «Dies erreichen wir nicht nur durch die Qualität unserer Produkte, sondern vor allem auch durch unser umfassendes Serviceangebot im Objektgeschäft und in der Projektunterstützung – von der Planungsphase über die Verlegung bis hin zum After-Sales-Service.»

