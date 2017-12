Business-Check

Eine Trendwende am Planungsmarkt zeichnet sich immer klarer ab: Die Zeiten stets prallvoller Auftragsbücher scheinen für viele Architekturbüros zu Ende zu gehen. Führungskräfte von kleinen und mittleren Büros tun daher gut daran, Strategien zu entwickeln, wie sie sich künftig auch in einem deutlich schwierigeren Marktumfeld behaupten können. Der Kurs und die vorgestellten Instrumente und Anwendungsbeispiele aus der Praxis richten sich gezielt an Architekten. SIA-Form plant, diesen Kurs 2018 in inhaltlich angepasster Form auch für Angehörige anderer SIA-­Berufsgruppen anzubieten.

Wie führe ich mein Büro durch unsichere Zeiten?

14. März 2018, 9 bis 16 Uhr, Zürich. Info und Anmeldung: 14. März 2018, 9 bis 16 Uhr, Zürich. Info und Anmeldung: www.sia.ch/form

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.