Bund gibt grünes Licht für die Limmattalbahn

Das vom BAV genehmigte Vorhaben beinhaltet eine zweigleisige Neubaustrecke im Limmattal zwischen den Bahnhöfen Zürich Altstetten und Killwangen-Spreitenbach. Die neue Bahn bedient auf der 13.4 km langen Strecke insgesamt 27 neue Haltestellen in vier Gemeinden des Kantons Zürich und in zwei des Kantons Aargau, wie das BAV in einer Mitteilung schreibt.

Die Limmattalbahn soll als Feinverteiler zwischen den bestehenden Angeboten der S-Bahn und des Busnetzes dienen und das Limmattal erschliessen. Das neue Angebot soll der Region eine erhöhte Standortattraktivität verleihen sowie die Siedlungsentwicklung im ganzen Limmattal fördern.

Mit der Plangenehmigung findet das vor gut drei Jahren gestartete Bewilligungsverfahren seinen Abschluss. Ingesamt gingen 196 Einsprachen zum Hauptprojekt sowie in 56 Einsprachen zu vier Projektänderungen ein.