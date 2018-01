Brückenwettbewerb Holešovice-Karlín in Prag

Bachelorthesis Fachhochschule Nordwestschweiz

An einem Brückenentwurf von der Wettbewerbsausschreibung bis hin zur bemessenen Lösung arbeitet Tobias Minder mit. Neben den ingenieurmäs­sigen Bemessungsaufgaben der Brückenbauteile zeigt er chronologisch das jeweilige Zusammenspiel zwischen Architekt und Ingenieur bei den einzelnen Entwicklungsschritten auf. Die Grundidee einer integralen Brücke wird im Lauf der Zeit verfeinert respektive angepasst, was jeweils Änderungen des Tragwerkkonzepts und der Konstruktion nach sich zieht. Unter anderem untersucht Tobias Minder den angesetzten, parabelförmigen Spanngliedverlauf des Bauwerks. Da der Brückenstandort in Prag ist, erfolgt die Bemessung nach europäischen Normen, dem Eurocode. Dementsprechend müssen in der Arbeit auch zusätzliche, nationale Vorschriften berücksichtigt werden. In schöner Darstellung zeigt die Arbeit ein gut dokumentiertes Vorgehen von der anfäng­lichen Formensuche bis hin zur Formfindung der Brücke.

