Brownbag-Lunch – Spektrum einer Rinde

Die Korkeichen werden im Alter von ca. 25 Jahren das erste Mal geschält. Alle neun Jahre wiederholt sich die Ernte. Aus der hochwertigen Rinde können unterschiedlichste Produkte hergestellt werden. In der Baubranche wir der nachwachsende Rohstoff als Wand- und Bodenbeläge oder zur Isolation eingesetzt. Mit dem Geschäfts- und Wohnhaus an der Neugasse in Zürich von Stürm Wolf Architekten und dem VIU Brillenladen in Kopenhagen wird am Anlass das Spektrum der Möglichkeiten von Kork «Be-Greifbar» aufgezeigt.

21. September 2017 | 12.15–13.30 Uhr

Schweizer Baumuster-Centrale Zürich,

Anmeldung bis 19. September unter thema@baumuster.ch

Weitere Infos: www.baumuster.ch