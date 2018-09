Mit Alexander von Humboldt auf Forschungsreise in die Natur: In der Ausstellung «Botanik in Bewegung – Humboldts Expeditionen» erfahren die Besucher, wie sich das Verständnis unserer Umwelt verändert. Von Humboldts Studien ausgehend wird die Bedeutung botanischer Forschung für die heutige Welt verständlich gemacht: Nutzpflanzen, invasive Spezies, Artensterben, Biodiversität und Klimawandel.

Weitere Infos: www.botanik-in-bewegung.ch