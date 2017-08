Das Traditionsunternehmen Müller Natursteinwerk baut in fünfter Generation Bollinger Sandstein ab. ­Widerstandsfähig, klassisch grau und gut kombinierbar, bietet der Stein viele Gestaltungsmöglich­keiten. Fassadenverkleidungen, Fenstereinfassungen und Stockwerkgurte, aber auch profilierte Säulendekora­tionen werden im Werk in Neuhaus produziert. Das Natursteincenter in Hinwil bietet eine kompetente ­Beratung zum gesamten Sortiment, das auch Granit, Gneis und Kalkstein einschliesst.

Müller Natursteinwerk | 8732 Neuhaus | www.muellernatursteinwerk.ch

