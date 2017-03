BIM-fähige Dekore von Argolite

Bei Bauplanungen kann der Einsatz von Schweizer High Pressure Laminate (HPL) unkompliziert mit einbe­zogen werden. Sämtliche Argolite-Dekore der Kollek­tion «Blickfang HPL Vol. II» sind BIM-fähig. Gestalterisch sind sie in sieben Bereiche wie Uni, Holz oder Natur­faser gruppiert. Fühlbare Oberflächenstrukturen differenzieren die Dekore auf einer zweiten Ebene. Allen gemein ist der robuste Aufbau. Die Platten sind in fünf verschiedenen Formaten und in der Regel ab Losgrös­se 1 verfügbar – innerhalb von zehn Arbeitstagen.

Argolite | 6130 Willisau | www.argolite.ch

