BIM und das erste Hochhaus der Schweiz in Holzbauweise

Rund drei Jahre nach Inkrafttreten der revidierten Brandschutzvorschriften und den darin enthaltenen Neuerungen für den Holzbau, ist der Bau für das erste Hochhaus der Schweiz in Holzbauweise bereits weit fortgeschritten. Das Projekt S22 auf dem Suurstoffi Areal in Rotkreuz von den Architekten Burkhard Meyer soll in ehrgeizigen 5.5 Monaten ein 10 geschossiges Hochhaus fertig stellen.

Der Bau wird beispielhaft mit BIM (Building Information Modeling) ausgeführt. Im Vortrag erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen des Bauvorhabens als auch in die BIM-spezifischen Aspekte während der Planung. Der Themenabend informiert zudem über Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich BIM an der ibW Chur.

Datum: 15. März 2018 | 18.30 Uhr

Ort: Aula in der ibW Höhere Fachschule Südostschweiz,

Gürtelstrasse 48, Chur

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich