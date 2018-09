BIM Kongress 2018

An der zweitägigen Veranstaltung werden die aktuellen Themen zur digitalen Transformation der Bau- und Immobilienwirtschaft in verschiedenen Veranstaltungsformaten auf Top-Level diskutiert. Am ersten Tag findet das Symposium mit dem Arc-Award BIM statt, am zweiten Tag werden die relevanten Fragestellungen im BIM Camp vertieft. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Ausstellung, wo die neuesten digitalen Technologien und Produkte führender Unternehmen präsentiert werden.



Der Schweizer BIM Kongress wird von Bauen digital Schweiz, der führenden Plattform für die digitale Transformation der Schweizer Bauwirtschaft, in enger Kooperation mit der Swissbau, der grössten Baumesse der Schweiz, organisiert.



Datum: 8. / 9. November 2018

Ort: Congress Center Basel

Weitere Infos: bim-kongress.ch : 8. / 9. November 2018: Congress Center Basel