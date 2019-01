m Rahmen des Murten Licht-Festivals informiert die Schweizer Licht Gesellschaft an einem Vorabend­seminar über die Möglichkeiten von BIM in der Lichtplanung: BIM – was ist das? Was bedeutet es für Lichtplaner, an einem BIM-Projekt beteiligt zu sein? Welche Daten müssen künftig von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden, um an diesem Prozess teilhaben zu können?

Ort: Murten

Weitere Infos und Anmeldung: www.slg.ch/de/veranstaltungentermine/vorabendseminare