Radfahren steht heute für urbanes Lebensgefühl und Jugendlichkeit schlechthin. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Bewusstseins für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie zunehmender Verkehrs- und Mobilitätsproblemen in den Städten avanciert das Fahrrad zum neuen Symbol für Flexibilität und Tempo. Die technischen und ästhetischen Entwicklungen im Bereich der Elektrobikes beschleunigen diesen Prozess zusätzlich. Ganz allgemein gewinnen Design und Ästhetik in der gesamten Fahrradkultur inklusive Accessoires an Vielfalt und Bedeutung.

Dieser Boom zeigt auch erste Auswirkungen im städteplanerischen Kontext: Jede moderne Grossstadt, die sich Innovation und Fortschritt verschrieben hat, beschäftigt sich heute gemeinsam mit Architekten, Designern und Städteplanern mit den Bedürfnissen von Radfahrern und den Mobilitätskonzepten des einundzwanzigsten Jahrhunderts. «Bike I Design I City» beleuchtet die vielfältigen Fahrradszenen von heute, das reiche Entwicklungspotenzial innerhalb der urbanen Mobilität und mögliche Zukunftsszenarien rund ums Radfahren.

