Bauten in Kürze:  Tennis- und Eventhalle, Bürgenstock Resort NW

Ende 2017 wurde das Resort auf dem ­Bürgenstock bei Luzern nach rund sechs Jahren Umbauzeit wieder eröffnet. Teil der Anlage ist – wie schon zuvor – eine Tennishalle. Rüssli Architekten platzierten den Bau, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann, in Hanglage, dort, wo bereits der Vorgänger stand. Zwei gedeckte Innenplätze flankieren einen Aussenplatz im Zentrum, im Winter wird Letzterer zum Eisfeld.

Die beiden identischen Hallen der ­Innenplätze bestehen an drei Seiten aus Beton, gegen Süden ermöglichen Panoramafenster die Sicht auf die spektakuläre Landschaft. Gekrönt werden sie jeweils von einer Holzkonstruktion, deren polygonale Kassetten an einen Kristall erinnern sollen – daher der Name «Diamond Domes». Ursprünglich war eine Tragkonstruktion aus Stahl mit einem Glasdach vorgesehen. Wegen der grossen Temperaturschwankungen vor Ort und der damit verbundenen Materialbewegung entschieden sich die Planer aber für eine rautenförmige Konstruktion aus rund 700 Brettschichtelementen, gedeckt mit Aluminiumplatten. Darauf wurden 300 je 60 mm dicke Brettsperrholzplatten mittels Schraubpressverleimung montiert. Die Verbindungen bei den Hauptknoten wurden mit der von der Neuen Holzbau entwickelten GSA-Technologie als Vergussstoss ausgeführt. Dabei werden Stahlgewindestangen mit Epoxidharz in Brettschichtholz eingeklebt, um eventuelle Bautoleranzen aufnehmen zu können. Die frei tragende Dachkonstruktion überspannt eine Fläche von 22 m Breite und 37 m Länge.