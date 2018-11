BFH: CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen

Der digitale Wandel im Bauwesen verändert fast alle Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben. In der interdisziplinären Weiterbildung «CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen» erwerben die Teilnehmenden die Methodenkompetenz im Umgang mit BIM, um Planungs- und Produktionsprozesse durchgehend digital zu verstehen und zu führen. In der Weiterbildung werden BIM-Use-Cases des Hochbaus angewandt. Sie richtet sich an Fachleute aus ­Architektur, Ingenieurwesen, Holzbau, Projektmanagement und Produktionsleitung.

Nächste Durchführung: August 2019 bis Januar 2020

Weitere Infos: ahb.bfh.ch/casdigitalesbauen