Bewegliche Grenzen

Für die Neugestaltung des Headquarters von Ernst & Young (EY) in Bern haben die Innenarchitekten von «daskonzept» ein Grossraumbüro mit Rückzugsmöglichkeiten geschaffen. Dabei wurde viel Wert auf die Akustik gelegt und mit schallabsorbierenden Textilien von Création Baumann gearbeitet.

Das Open Office setzt sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Die einzelnen Abteilungen gruppieren sich in einer schlangenartigen Linie, dabei stehen offene und geschlossene Arbeitsplätze als modulare Bausteine zur Verfügung. Die zum Teil verglasten Rückzugsräume dienen als Thinktanks, in denen sich die Mitarbeiter zum konzentrierten Arbeiten, für Meetings oder Einzelgespräche zurück­ziehen können. Zugleich wurde damit dem Wunsch des Auftragsgebers entsprochen, Einzelbüros für die leitenden Angestellten anzubieten.

Mithilfe von schallabsorbierenden Vorhängen wird den Reflexionen der Glasflächen entgegen­gewirkt und den Nutzern der Räume gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, sich auch visuell zurück­ziehen zu können. Die Wahl fiel auf den transparenten Vorhangstoff «Alphacoustic», dessen subtile ­Rippenstruktur den sehr guten Schallabsorptions-Alpha-Wert 0.60 bewirkt.

Ergänzend wurde in den Räumlichkeiten jeweils eine Wand mit dem in vielen Farben er­hältlichen Dekorationsstoff «Sport» bespannt. Das Wandpaneel erfüllt dabei verschiedene Aufgaben: Neben der positiven Wirkung auf die Raumakustik dient dieses Element als bespielbare Fläche. Mithilfe von Magneten lassen sich Notizen oder Bilder befestigen, sodass sich die Oberfläche der Paneele je nach Nutzer unterschiedlich darstellt. Aber auch pur bringen sie farbige Akzente in den Raum, die

das Gesamtkonzept unterstreichen. Für die Mit­arbeitenden bieten sie eine Möglichkeit, ihren Arbeitsbereich zu personalisieren, ohne dass dadurch das schlüssige Erscheinungsbild beeinträchtigt würde.

In den Grossraumbüros wird mit zwei akustisch wirksamen Vorhangstoffen als Raumteiler und Sicht­schutz gearbeitet, die an einer eigens ­dafür konstruierten Doppelschiene auf über vier Meter Höhe befestigt sind und sich problemlos ­manuell verschieben lassen.

Die Bauteile für Klima und Licht laufen unabhängig von den Arbeitsbereichen unter der Decke entlang. In den abgeschlossenen Räumen sind deutlich abgesetzt weitere Ebenen dafür eingefügt. Auf diese Weise wird der industrielle Charakter der Raumhülle nochmals betont.

Je nachdem, ob gerade in Gruppen oder individuell gearbeitet wird, lassen sich einzelne Zonen ohne Aufwand öffnen oder abtrennen. Manchmal reicht bereits ein visuelles Signal, um zu ver­deut­lichen, dass jemand einen Moment der konzen­trierten Ruhe benötigt. Dazu können innerhalb des Kollegiums Absprachen getroffen werden: Ein zugezogener transparenter Stoff symbolisiert den kurzfristigen Rückzug. Bei dem Wunsch nach einer längerfristigen ruhigen Phase würde die Wahl auf den Vorhang aus blickdichtem Stoff namens «Tony» fallen, der über einen ausgesprochen hohen Schallabsorptionswert verfügt. Im Umgang mit den verschiedenen Abstufungen entwickelt sich über die Zeit in jedem Büro ein eigenes Vokabular an Gesten und Signalen.

Eine besondere Herausforderung bestand darin, einen Teil der transparenten Stoffe mit grossflächigen Sportmotiven zu bedrucken, um damit die Dynamik des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen. «Alphacoustic» war zuvor noch nie bedruckt worden, in der hauseigenen Entwicklungsabteilung fanden die Schweizer Textilspezialisten einen geeigneten Weg, um den Auftrag zu erfüllen.

Es ist eine kostbare Eigenheit von Création Baumann, dass der Kunde in direktem Kontakt mit den hauseigenen Experten der Designabteilung und der Produktion Antworten auf ungewöhnliche Fragestellungen finden kann. Angeregt von immer neuen Situationen, die es zu lösen gilt, befindet sich das Sortiment an Vorhangstoffen permanent in Bewegung. Durch die voranschreitende Verbreitung von Open-Space-Büros ist dabei die akustische Einflussnahme durch raumteilende mobile Elemente von besonderem Interesse. Über die letzten Jahre ist dieser Bereich zum Spezialgebiet von Création Baumann herangewachsen.

Das Langenthaler Familienunternehmen steht seit über 130 Jahren für innovative und hochwertige textile Lösungen und bietet mit rund 90 Textilien in über 2000 Farbstellungen weltweit die grösste Auswahl an schallabsorbierenden Dekorations- und Möbelstoffen an. Nicht zuletzt deshalb setzen die Planer auf die Produkte von Création Baumann, die dazu beitragen konnten, das Grossraumbüro funktional und zugleich ästhetisch anspruchsvoll zu gestalten.