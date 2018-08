Aus energiepolitischer Sicht liegt die grosse Aufgabe nicht im Neubau­bereich, sondern in der Bestands­erneuerung. Zurzeit gibt es nur ­wenige Gebäude, die ambitionierte energetische und ökologische Zielsetzungen mit hohen architektonischen und städtebaulichen Ansprüchen zu verbinden wissen. An einem Kurs der SIA-Berufsgruppen Architektur und Technik werden zwei exemplarische Bauten in St. Gallen besichtigt. Eine Podiumsdiskussion rundet den Kurs ab.

Infos und Anmeldung: www.sia.ch/form/EN40SG-18