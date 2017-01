Preisverleihung «Best of Bachelor 2016»

Zur 4. Preisverleihung des «Best of Bachelor» lädt die Fachschaft Bauingenieurwesen der Schweizer Fachhochschulen am 13. Januar 2017, um 17.45 Uhr in das Auditorium Willy G. S. Hirzel des Zürcher Landesmuseums ein.

Jede der zehn Hochschulen nominierte zwei herausragende, im Jahr 2016 angefertigte Bachelorarbeiten. Eine Jury beurteilte die Arbeiten und kürte den «Best of Bachelor» jeder Hochschule. Dotiert ist der Preis mit 1000 Franken. Die nominierten Arbeiten werden auch in einer Publikation vorgestellt, die an der Preisverleihung erscheint und den Baufachzeitschriften TEC21, TRACÉS und Archi, den offiziellen Publikationsorganen des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins SIA, beiliegen wird. Die Arbeiten finden Sie ab Freitag auch hier auf espazium.ch.