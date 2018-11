Best Highrises 2018/2019 – Internationaler Hochhaus Preis 2018

Alle zwei Jahre wird der Interna­tionale Hochhaus Preis gemeinsam von Stadt Frankfurt am Main, DAM und DekaBank an ein herausra­gendes Gebäude vergeben, das sich durch besondere Ästhetik, zukunftsweisende Gestaltung, aber auch innovative Technik und Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Aus weltweit 36 nominierten Bauten wählt die internationale Jury aus Architekten, Ingenieuren und Immobilienfachleuten fünf Finalisten und das ­Gewinnergebäude. Die Ausstellung präsentiert all diese Bauten.

Ort: DAM Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt a. M.

Weitere Infos: www.dam-online.de