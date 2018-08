«best architects 19» verliehen

Aus rund 360 eingereichten Arbeiten würdigte die Jury 70 Projekte mit der Auszeichnung «best architects 19». Darüber hinaus erhielten zwölf Werke – davon acht aus der Schweiz — die Auszeichnung in Gold (siehe Bildergalerie oben). Die grosse Vielfalt der prämierten Projekte zeigt eindrucksvoll, dass Qualität keine Frage von Budget, Grösse oder Prestige eines Projekts ist. Qualität entsteht vielmehr aus dem Engagement und Enthusiasmus der Architekten und aller am Projekt Beteiligten, so die Jury.

Der «best architects»-Award ist ein unabhängiger Preis, der herausragende architektonische Leistungen prämiert und durch Ausstellungen und Publikationen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.