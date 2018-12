Ein Tag an der Berufsmesse in Oerlikon

Zeichner/-in, Ingenieur/-in, Architekt/-in: Diese Berufe hat unter anderem die SIA-Sektion Zürich an der Berufsmesse in Oerlikon vorgestellt. Noemi Honegger, Lernende Kauffrau an der SIA-Geschäftsstelle, war einen Tag dabei. Ihr WhatsApp-Tagebuch vom 20. November 2018.