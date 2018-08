Berner Fachhochschule: CAS Schutz vor Naturgefahren

Der Weiterbildungskurs der Berner Fachhochschule «Certificate of Advanced Studies (CAS) Schutz vor Naturgefahren – Projektierung und Umsetzung von Objektschutzmassnahmen» richtet sich an Bauinge­nieurinnen und Naturwissenschaftler. Zunächst eignen sich die Teilnehmenden je nach Vorkenntnissen die nötigen naturwissenschaftlichen oder Ingenieursgrundlagen an. Nach einer Einführung ins Risikomana­gement vertiefen sie sich in die Projektierung und Umsetzung von Schutzmassnahmen, entweder vor typischen Mittellands- oder vor Gebirgs­naturgefahren. Im Fokus beider Vertiefungen steht der bauliche Schutz von Bau- und Infrastrukturobjekten. Das CAS ist optimal auf Berufstätige abgestimmt, da es sich aus verschiedenen Lernformen wie Präsenz­unterricht und Geländeexkursionen, E-Learning und Selbststudium zusammensetzt. Der Kurs beginnt im November 2018.

Mehr Info hier: www.ahb.bfh.ch/casnaturgefahren