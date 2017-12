Befestigungen und Betonbau

Der SIA unterbreitet die Norm SIA 179 Befestigungen in Beton und Mauerwerk sowie die SIA 262/1 Betonbau – Ergänzende Festlegungen zur Vernehmlassung. Die Normentwürfe sind auf der SIA-Webseite unter dem Link www.sia.ch/vernehmlassungen zu finden. Für Ihre Stellungnahmen verwenden Sie bitte das Formular, das am gleichen Ort bereitsteht. Kommentare und Einsprachen in anderer Form (Briefe, PDF usw.) können nicht berücksichtigt werden. Wir bitten Sie, Ihre Stellung­nahme zur Norm SIA 179 bis zum 31. Januar 2018 im Word-Formular einzureichen an: VL179@sia.ch Ihre Stellungnahme zur Norm SIA 262/1 reichen Sie bitte im Word-Formular bis 16. Februar 2018 ein an VL262-1@sia.ch



