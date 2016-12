Bücher bauen

Lars Müller zählt als Grafiker und Verleger zu den wichtigsten Übermittlern von Architektur, Design, Fotografie, Grafik, Kunst und gesellschaftspolitischen Themen in das Medium Buch. Den ersten Band verlegte er 1983, seither sind in seinem Verlag etwa 600 Titel erschienen, die thematisch alle Aspekte der Gestaltung umfassen, aber auch gesellschaftspolitische Fragestellungen aufgreifen. In der Ausstellung zeigt Lars Müller eine Auswahl von 100 Büchern, die einen konzentrierten Einblick in seine Welt des Büchermachens bieten. Im Interview mit ihm werden zudem Parallelen zwischen der Buchgestaltung und der Architektur sichtbar.

Weitere Infos: https://aut.cc