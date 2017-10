Baukultur an junge Menschen zu vermitteln ist das Ziel von Spacespot. Der Verein setzt sich dafür ein, dass an Schulen über diese kulturelle Errungenschaft gesprochen wird. An der jährlichen Spacespot-Netzwerktagung treffen sich Vermittlerinnen, Vermittler und Interessierte, um die Baukulturvermittlung an Kinder und Jugendliche zu fördern.

Im Fokus der Tagung steht die zentrale Forderung von Spacespot: Baukultur an die Schulen! Warum? Wie? Und woher kommt das Geld?