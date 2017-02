Bauentwurf für das neue OWA-Entwicklungs- und Innovationszentrum in Amorbach

Innovation inspiriert! – Das liess sich auf faszinierende Weise bei der Entscheidung für den Bauentwurf des geplanten Entwicklungs- und Innovationszentrums der Odenwald Faserplattenwerk GmbH an ihrem Hauptsitz im fränkischen Amorbach feststellen. 23 Planungsentwürfe für das neue Gebäude waren anlässlich dieses nicht offenen Realisierungswettbewerbs von den teilnehmenden Architekturbüros zur Beurteilung an die sechsköpfige Jury eingegangen. Schon beim ersten von insgesamt zwei «Wertungsrundgängen» wurde deutlich: Hier spiegelte sich tatsächlich ein ganzer Kosmos zeitgenössischer Architektur im Gewerbebau wider!

Dabei hatten die teilnehmenden Architektenbüros bei ihren Arbeiten sämtliche Freiheiten genutzt, die ihnen die Ausschreibung für die Planung eines repräsentativen und multifunktional nutzbaren Gebäudes gelassen hatte. Die von OWA entwickelten und gefertigten Produkte sollten sich – idealerweise - auf erkennbare Art im Entwurf, insbesondere in der Gestaltung der Fassaden widerspiegeln.

Dabei waren Vorgaben und Anforderungen im Zuge der Ausschreibung in der Summe eher überschaubar gehalten. Die Gesamtgeschossfläche sollte insgesamt 700 m² nicht überschreiten, die Positionierung des neuen Gebäudes auf dem OWA-Betriebsgelände war im Ensemble mit den anderen Gebäuden aufgrund der vorhandenen Raumsituation klar festgelegt. Wesentliche Zufahrtswege durften nicht blockiert werden; ein reibungsloser Transport zum neuen Gebäude musste auch für grössere Anlieferungen jederzeit gewährleistet sein. Und natürlich: Auch die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes musste in den geplanten Budgetrahmen hineinpassen.

Anspruchsvoller waren die Vorgaben der Ausschreibung stattdessen bei der Gestaltung des Raumprogrammes. So war für Test- und Entwicklungszwecke ein Hallraum mit einem Innenraumvolumen von rund 210 m³ (bei über 5 m Höhe!) vorgesehen; weiterhin ein «Isolarium», in das eine Klimaprüfkammer integriert werden musste. Weitere Räume für Belastungstests und Fotoshootings, eine Werkstatt sowie drei Schulungsräume inklusive Lager sollten auf zwei oder drei Geschossebenen so miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass eine optimale Nutzung mit möglichst raschen Zugängen untereinander gewährleistet wird.

Um bei der Vielzahl der Bewerber und Teilnehmer den Auswahlprozess – aus rund 100 Bewerbungen waren 26 Teilnehmer und schließlich 23 Entwürfe hervorgegangen – so fair und transparent wie nur möglich zu gestalten, hatte das fränkische Unternehmen als Partner die Bayerische Architektenkammer und für die Gesamtbetreuung von Ausschreibung und Wettbewerb das Architektenbüro arc.grün landschaftsarchitekten.stadtplaner GmbH mit ins Boot genommen. Der Zeitrahmen von der ersten Planung bis zum finalen Wettbewerbsentscheid war dabei über die zweite Jahreshälfte 2016 straff gespannt. Die Bewerbungsfrist hatte am 21. September geendet, letztmöglicher Termin für das Einreichen der Vorschläge war der 24. November gewesen. Thomas Wirth von arc.grün zeigte sich vor allem von der Gewissenhaftigkeit beeindruckt, mit der dabei vorgegangen wurde: «OWA hat den Wettbewerb nach allen Kriterien einer öffentlichen Ausschreibung organisiert und durchgeführt. Das Unternehmen hat aber nicht nur durchgängig für Transparenz gesorgt, sondern mit der Auswahl von fünf ‚gesetzten‘ Teilnehmern gerade auch jungen, ambitionierten Architekturbüros im Rahmen der Ausschreibung die Chance gegeben, die eigenen Fähigkeiten zu präsentieren.»

Allein damit hatten die Organisatoren bereits die Grundlage für eine breite, vielgestaltige Palette von Entwürfen gelegt. Hervorstechend war dabei die Vielfalt der Fassadengestaltung. Gelochte Metalltafeln, Glasoberflächen mit umlaufender Pfosten-Riegel-Konstruktion, Streckmetallpaneelen oder geometrische Abbildungen kristalliner Strukturen: Hier ging eine Vielzahl verschiedenartiger Konzepte mit einem breiten Angebot an unterschiedlichen Strukturen und Materialien einher. Fast ebenso breit gefächert war das Spektrum der Gebäudeformen und Stilelemente: von kubischer Schlichtheit über Trapezformen der zwei- oder dreigeschossig angelegten Entwürfe reichte dies bis zu komplexeren Verbindungen mit zusammengesetzten Kuben, ganzen «Gebäuderiegeln» oder «Treppenhausskulptur».

Siegreich aus dem Wettbewerb um den besten Entwurf gingen schließlich Seyfried & Psiuk Architekten aus Schwäbisch Gmünd hervor, 2015 Gewinner eines der «German Design Awards». Ihr dreigeschossiger Gebäudeentwurf überzeugte die Jury vor allem mit seinem durchweg flexiblen Raumkonzept, nach dem man bestimmten Räumen je nach Bedarf unterschiedliche Funktionen zuweisen konnte. Zudem war bei dem Gebäudeentwurf schon konzeptionell die Möglichkeit angelegt, den Korpus bei steigendem Bedarf nach räumlichen Kapazitäten modular zu erweitern.

Den zweiten Platz erreichten fehlig moshfeghi architekten aus Hamburg mit ihrem zweigeschossig angelegten Entwurf für das Innovationszentrum. Dabei beeindruckte die Jury vor allem die «ausdrucksstarke Gebäudeform», die mit ihrem «auskragenden Obergeschoss und dem überdachten Eingangsbereich eine hohe Wiedererkennbarkeit vermitteln» konnte. Die prägnante Architektur symbolisiert Innovation und wäre damit ein markantes Wahrzeichen eines OWA-Innovationszentrums.

Der dritte Preis im Rahmen der Ausschreibung ging an rüdenauer–architektur aus Stuttgart. Hier gefiel der Jury vor allem das vertikale Lamellenkonzept, das dem strukturell eher zurückhaltenden, zweigeschossigen Gebäudeentwurf vorgelagert war und sich flexibel öffnen und schliessen liess (z. B. als Sonnenschutz).

Der erste Preisträger erhält dabei 10400 Euro, der zweite 6500 Euro und der dritte 3900 Euro als Preisgeld. Weitere jeweils 2600 Euro gehen als «Anerkennung» an die Büros von MGF Architekten GmbH, Dipl. Ing. Josef Hämmerl, und K+H, Kilian + Partner PartGmbH, beide aus Stuttgart.

Odenwald Faserplattenwerk | D-63916 Amorbach | www.owa-wettbewerb.de

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.