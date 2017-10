Bauen, ein politischer Prozess

Lesung und Gespräch mit und über die Publikation «Achtung: die Schriften», «Wir selber bauen unsre Stadt», «Achtung: die Schweiz», «Die neue Stadt» von Lucius Burckhardt, Max Frisch und Markus Kutter.

Moderation: Jean-Pierre Wymann, Architekt, Basel

Lesung: Armin Berger, Galerist und Sprecher, Zürich

Gespräch: Thomas Waltert, Stadtplaner, Planungsamt Kanton Basel-Stadt und Anne Marie Wagner, Architektin, Basel

Die Trilogie der «Basler Politischen Schriften» bildet keine Architekturbuchreihe, keine Anleitung zum Städtebau. Es sind Traktate aus der Sicht stimmberechtigter Schweizer Bürger verfasst. Setzt man sich heute, nach über sechzig Jahren, mit den Bänden auseinander, so erkennt man die in ihnen enthaltenen Aufrufe zu demokratisch-politisch motiviertem Engagement und zu einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber hermetischen Expertentum in Planungsfragen. In Zeiten der Innenentwicklung und der Transformation des Bestandes, der Revitalisierung ganzer Quartier können diese Themen aktueller nicht sein.

Der Reprint «Achtung: die Schriften» trägt dieser Aktualität Rechnung. Die Lesung einzelner Passagen und das begleitende Gespräch möchten Aspekte der in den Bänden postulierten Thesen beleuchten und auf die Situation heute beziehen.