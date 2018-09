Aus energiepolitischer Sicht liegt die Hauptaufgabe in der Bestandserneuerung, nicht im Neubau­bereich. Nur ­wenige Gebäude wissen die ambitionierten energetischen und ökologischen Zielsetzungen mit hohen architektonischen und städtebau­lichen Ansprüchen zu verbinden. Am SIA-Kurs «Bauen am Denkmal. Substanzerhalt vs. Nutzeranforderungen» werden das Tscharnergut in Bern und das Bundeshaus Ost besichtigt. Eine moderierte Podiumsdiskussion mit den Refe­renten rundet den Kurs ab.

Ort: Tscharnergut Bern (Treffpunkt)

Weitere Infos und Anmeldung: www.sia.ch/de/agenda/detail/event/5150/