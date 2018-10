Bau + Energie Messe

Rund 300 Firmen präsentieren auf der Bau und Energie Messe in Bern Produkte und Dienstleistungen für das nachhaltige und energieeffiziente Bauen. Zeitgleich wird am auf der Messe stattfindenden Herbst­seminar die Energiewende 2050 thematisiert. Das Bundesamt für Energie, Unternehmer und Politiker gehen in Referaten und in einer Podiumsdiskussion der Frage nach, ob die Energiewende in der Krise ist, vor welchen Herausforderungen die Bauwirtschaft steht und wohin sich der Immobilienmarkt bewegt. Weitere Themen sind 20 Jahre Minergie, Neustrukturierung von Verkaufs- und Büroflächen oder Holz.

Weitere Infos: www.bau-energie.ch