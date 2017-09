Basler Plätze digital

Seit Kurzem gibt es die Swiss Squares App des SIA auch mit den Plätzen von Basel. Die App präsentiert nun 175 Plätze in zehn Schweizer Städten. Mit mehr als 1100 Bildern und Texten ist Swiss Squares ein einzigartiges digitales Kompen­dium zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Schweizer Plätze. Die App verzeichnet bisher über 8300 Downloads.

Basel ist nun mit 20 Plätzen in der App vertreten. in der Architekturhauptstadt der Schweiz, am Rhein und im Dreiländereck gelegen, gibt es gleich drei Bahnhofplätze. Das Bild der Innenstadt prägen Stadträume wie der Marktplatz mit dem roten Rathaus oder der Münsterplatz mit dem Wahrzeichen Basels. Hinzu kommen zeitgenössische Schöpfungen wie der Messeplatz von Herzog & de Meuron.



